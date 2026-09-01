Byd guarda allo stabilimento Stellantis di Brampton. Casa cinese avrebbe manifestato interesse per l'impianto canadese

Byd guarda a uno stabilimento Stellantis in Canada. Secondo quanto riferito da Bloomberg, la casa automobilistica cinese avrebbe manifestato interesse per l'impianto di Brampton, nell'area di Toronto, oggi fermo. A confermare l'interesse - spiega Bloomberg - è Patrick Brown, sindaco di Brampton, che ha raccontato di essere stato contattato da Byd circa sei mesi fa per discutere della possibilità di produrre autobus nello stabilimento. L'impianto era stato destinato alla produzione della Jeep Compass, ma Stellantis ha poi sospeso il progetto. Sul futuro della fabbrica pesa soprattutto il contesto commerciale nordamericano.

La maggior parte dei veicoli prodotti in Canada è destinata al mercato statunitense e i nuovi dazi introdotti dall'amministrazione Trump hanno complicato i piani delle case automobilistiche. Secondo Brown, oltre a Byd avrebbero manifestato interesse per lo stabilimento anche Leapmotor International, la joint venture tra Zhejiang Leapmotor Technology e Stellantis, e un costruttore automobilistico italiano. Bloomberg aveva già riferito ad aprile che Stellantis stava valutando con Leapmotor la possibilità di produrre veicoli elettrici in Canada. Byd ha già avuto una presenza produttiva in Canada, dove in passato ha realizzato autobus in un'altra area dell'area metropolitana di Toronto. Attualmente, però, non produce auto o camion né in Canada né negli Stati Uniti.