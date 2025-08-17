BYD guida la diffusione delle auto elettriche e plug-in in Brasile

La casa automobilistica cinese Great Wall Motor (Gwm) ha avviato la produzione in Brasile nello stabilimento di Iracemápolis (SP), fino al 2021 utilizzato da Mercedes-Benz. Con 700 dipendenti iniziali, la fabbrica debutta con l'assemblaggio del Suv Haval H6. L'inizio delle operazioni segna una nuova fase dell'espansione cinese nel mercato automobilistico brasiliano, dove a breve anche Byd avvierà la produzione locale, nello stato di Bahia. Negli ultimi tre anni, oltre ai due colossi, si sono moltiplicati sulle strade del Paese modelli di marchi come Zeekr, MG, Jac, Gac, Geely e Caoa Chery.

Secondo la Federazione nazionale della distribuzione di veicoli (Fenabrave), tra gennaio e luglio le vendite di veicoli ibridi ed elettrici sono cresciute del 46,83% rispetto allo stesso periodo del 2024, contro un aumento del 4,1% del mercato totale. Dati dell'Associazione brasiliana dei veicoli elettrici (Abve) indicano che il 63,5% dei 139.200 veicoli elettrificati venduti nel periodo è di marchi cinesi. Byd guida il settore con il 28,10% tra gli ibridi e il 76,78% tra gli elettrici puri, consolidando la leadership cinese nella transizione verde dell'automotive brasiliano.