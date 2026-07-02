BYD in Italia l'accelerazione continua: a giugno oltre 6 mila immatricolazioni e quota al 4,1%

Prosegue la crescita di Byd sul mercato italiano dell'auto. A giugno il costruttore cinese ha immatricolato 6.071 vetture, con un aumento del 208,5% rispetto allo stesso mese del 2025, raggiungendo una quota di mercato del 4,1%. Per il secondo mese consecutivo il marchio entra nella top ten delle vendite nazionali, occupando il nono posto. Il trend positivo si conferma anche nel bilancio del primo semestre: da gennaio a giugno le immatricolazioni hanno raggiunto quota 29.489, con una crescita superiore al 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Byd consolida inoltre la leadership nel mercato delle auto elettrificate, con una quota del 19,6% a giugno e del 17,9% nel cumulato dei primi sei mesi. Il marchio è anche primo nel segmento delle ibride plug-in (Phev), con 5.076 immatricolazioni e una quota di mercato del 32,6%, pari a quasi un terzo dell'intero mercato italiano di questa alimentazione. Byd sottolinea il «debutto di successo della Nuova Byd Dolphin G Dm-i, la prima vettura Byd creata e studiata per l'Europa: in un solo mese raccolti già oltre 3.000 ordini», mentre Byd Atto 2 «si conferma principale motore dei volumi, con 3.780 immatricolazioni e una quota del 2,6%, che ne fanno il primo suv».