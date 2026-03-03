Byd, in Italia una crescita “strutturale” in febbraio: quota plug-in hybrid sale al 24,8%

Febbraio segna "un nuovo punto importante nel percorso di Byd in Italia. Con 4.110 immatricolazioni, il brand registra il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato", con una crescita del 200% circa rispetto a febbraio 2025 e "un ulteriore +16% rispetto a gennaio 2026". E' quanto sottolinea il gruppo cinese dell'auto, sottolineando che "Byd accelera la transizione: primo posto nei veicoli elettrificati nel bimestre 2026".

La quota di mercato del brand a febbraio era del 2,6%, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a gennaio e dell'1,6% rispetto a febbraio 2025. Si tratta di "un risultato che posiziona Byd al di sopra di importanti e storici costruttori europei e asiatici, consolidando il ruolo del brand tra i protagonisti della transizione energetica nel Paese". Secondo l'azienda, il dato chiave del mese è la prima posizione nel segmento plug-in hybrid, con 3.114 immatricolazioni e una quota del 24,8%. La crescita rispetto a febbraio 2025 è superiore al 200%, con +2.307 unità, a testimonianza di un’accelerazione strutturale e non episodica. Le immatricolazioni, inoltre, si sono distribuite su tutta la gamma, con "una crescita trasversale e non concentrata su singoli modelli".