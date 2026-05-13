Byd in trattativa con Stellantis e altre case auto per l'acquisizione di stabilimenti europei

Il colosso cinese dei veicoli elettrici Byd sta trattando con Stellantis, produttrice di Jeep, e altre case automobilistiche per l'acquisizione dei loro stabilimenti europei, nell'ambito del suo piano di espansione internazionale, secondo quanto riportato oggi da Bloomberg News. I colloqui giungono a poche settimane di distanza dalla svalutazione di 22 miliardi di euro annunciata da Stellantis per le sue attività nel settore dei veicoli elettrici, a causa di una sovrastima della domanda di auto a energia pulita.

«Non stiamo parlando solo con Stellantis, ma anche con altre aziende», ha dichiarato Stella Li, vicepresidente di Byd responsabile delle operazioni internazionali, a margine di un congresso automobilistico a Londra. «Stiamo cercando qualsiasi stabilimento disponibile in Europa perché vogliamo sfruttare questa capacità produttiva inutilizzata», ha aggiunto. L'anno scorso Byd è diventata il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, ma i suoi utili sono crollati a causa della debole domanda interna, spingendola a cercare mercati esteri più ampi.