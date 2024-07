Byd inaugura primo sito in Thailandia, punta a produrre 150mila veicoli l'anno

Il produttore cinese di veicoli elettrici Byd prosegue la sua espansione internazionale con l'apertura, oggi, di una fabbrica in Thailandia, nonostante il rallentamento del mercato globale e i pesanti dazi doganali che stanno per entrare in vigore nell'Ue. L'azienda, leader nel mercato nazionale, prevede di produrre fino a 150.000 auto all'anno nello stabilimento di Rayong, a due ore da Bangkok. "Lo stabilimento thailandese di Byd (...) creerà circa 10.000 posti di lavoro", ha dichiarato Wang Chuanfu, amministratore delegato del gruppo, durante la cerimonia di inaugurazione.

La Thailandia è un centro di produzione automobilistica di riferimento in Asia e sta cercando di spostare la produzione dalle auto a motore tradizionale ai veicoli elettrici. Alla fine del 2023, Byd è diventata momentaneamente il primo produttore al mondo in questo settore, con profitti per 4,1 miliardi di dollari nel 2023, prima che Tesla prendesse il sopravvento nei primi mesi del 2024.