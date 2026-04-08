​Byd lancia a Parigi il marchio di lusso Denza e punta a mercato europeo delle premium

Il gruppo delle auto elettriche cinese Byd accelera sull’Europa e lancia a Parigi il marchio di veicoli elettrici di fascia premium Denza, nel pieno di una strategia di espansione fuori dalla Cina dopo il calo degli utili del 19% nel 2025, legato alla guerra dei prezzi sul mercato domestico. «Non siamo come i marchi che hanno 200 anni di storia, dobbiamo fare la differenza con le nostre innovazioni tecnologiche», ha dichiarato la vicepresidente Stella Li. Denza punta infatti su sistemi di guida semi-autonoma, tra cui il parcheggio automatico, anche se «in Europa è vietato allontanarsi di più di sei metri dall’auto» in quelle situazioni, ha osservato Li, auspicando un’evoluzione normativa.

Altro elemento chiave è la ricarica ultra-rapida in 9 minuti, che però richiederebbe una rete di colonnine ad altissima potenza (800 volt) ancora rare nel Vecchio continente. Anche per questo, il gruppo afferma di volerne installarne 3.000. Con i modelli di punta, il marchio Denza punta a posizionarsi in concorrenza con brand come Porsche, Mercedes-Benz e Bmw elettriche.

Il gruppo mantiene una strategia duale: «Per i volumi puntiamo sul marchio Byd». La city car Dolphin Surf sarà infatti prodotta anche in Ungheria, mossa che consentirà di aggirare i dazi europei sulle importazioni dalla Cina. Nel 2025 il gruppo ha venduto 4,6 milioni di auto, di cui circa 1 milione fuori dalla Cina, il doppio rispetto al 2024, segno di una crescente dipendenza dall’export.