Byd, partnership strategica con l'Inter: sarà Global Automotive Partner per i prossimi 3 anni

Byd, gruppo cinese dei veicoli elettrici e delle soluzioni di mobilità sostenibile, ha avviato una partnership strategica triennale con FC Internazionale Milano, diventando Global Automotive Partner del club nerazzurro. In base all'accordo, Byd equipaggerà con circa 70 vetture il top management, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra. Inizialmente l’Inter avrà in dotazione un’edizione speciale della Byd Sealion 7, il manifesto tecnologico del marchio, che sarà personalizzata con caratteristiche che richiamano i colori nerazzurri. L'accordo mette in sinergia due brand in espansione e che vantano una presenza capillare nei principali mercati: l’Inter, con oltre 533 milioni di tifosi in tutto il mondo, è al secondo posto tra i Club calcistici globali per crescita della fanbase negli ultimi cinque anni. In Cina, dove Byd ha la sua sede principale, il Club nerazzurro ha oltre 154 milioni di tifosi.

In Sud America, altro mercato rilevante per il Gruppo Byd, ha quasi 90 milioni di tifosi. Allo stesso modo, Byd si sta affermando sempre di più come leader tecnologico per le auto a Nuova Energia (Nev) con oltre 4,2 milioni veicoli venduto nel 2024. "Siamo entusiasti di collaborare con FC Internazionale Milano. L'Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro Gruppo, Byd e Denza", ha detto Stella Li, executive vice president di Byd. "Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa nuova partnership, che unisce due gruppi globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell’eccellenza”, ha aggiunto Ricci, chief revenue officer di FC Internazionale Milano.