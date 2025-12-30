Byd prepara il sorpasso su Tesla nelle vendite globali di veicoli 100% elettrici nel 2025

Il costruttore cinese Byd si avvia a conquistare nel 2025 la leadership mondiale nelle vendite di veicoli 100% elettrici, superando per la prima volta Tesla. È quanto emerge dalle ultime stime di mercato, che tengono conto dell'espansione accelerata del gruppo di Shenzhen e delle difficoltà regolatorie e politiche che stanno frenando la casa americana negli Stati Uniti e in altri mercati chiave. A fine novembre Byd aveva già venduto oltre 2,06 milioni di veicoli elettrici, diventando il primo produttore a superare questa soglia. Tesla, dal canto suo, si fermava a circa 1,22 milioni di consegne a fine settembre. Nonostante il rimbalzo del terzo trimestre, favorito dall'anticipo degli acquisti prima della scadenza di un credito d'imposta federale, gli analisti prevedono un rallentamento marcato per il gruppo guidato da Elon Musk nel quarto trimestre e nel corso del 2025.

Secondo gli analisti di FactSet, la stima per Tesla si attesta a circa 1,65 milioni di veicoli consegnati nel 2025, in calo su base annua e ben al di sotto dei livelli già raggiunti da Byd nel 2024. Previsioni ancora più prudenti arrivano da Deutsche Bank e UBS, che segnalano un indebolimento della domanda in Nord America, Europa e, in misura minore, in Cina. A pesare sui risultati di Tesla contribuiscono una transizione elettrica più lenta del previsto, la concorrenza globale e il contesto politico statunitense, segnato dall'inasprimento dei dazi, soprattutto sui prodotti cinesi. Byd, pur risentendo di una compressione dei margini sul mercato domestico, continua invece a rafforzare la propria presenza all'estero, investendo in capacità produttive e catene di fornitura internazionali.

Una strategia che, secondo gli analisti, potrebbe aiutarla a mitigare l'effetto delle barriere commerciali e a consolidare la leadership nel settore elettrico globale. Lo sguardo di Tesla resta ora puntato al 2026, anno in cui il gruppo scommette sulla guida autonoma e sul lancio di nuovi modelli per rilanciare la domanda. Ma nel breve periodo, il sorpasso di Byd nel mercato del tutto elettrico appare sempre più probabile.