Byd: prodotti 15 milioni di veicoli a nuova energia. In 11 mesi 2025 produzione totale ha raggiunto 4,182 mln (+11,3%)

BYD, principale costruttore mondiale di veicoli a nuova energia, celebra il traguardo dei 15 milioni di NEV prodotti, rafforzando il proprio impegno per una mobilita sempre piu sostenibile. I veicoli a nuova energia comprendono sia i modelli 100% elettrici (BEV) sia quelli elettrificati dotati dell'innovativa tecnologia Super Hybrid con sistema DM. Introdurre il maggior numero possibile di consumatori ai vantaggi in termini di prestazioni, efficienza e costi di gestione di queste motorizzazioni rappresenta un elemento centrale dell'obiettivo globale di BYD: contribuire a ridurre la temperatura del pianeta di un grado.

Il veicolo numero 15 milioni e uscito da una linea di produzione dello stabilimento di Jinan, in Cina. Ripercorrendo la storia, BYD ha realizzato il suo primo veicolo a nuova energia nel 2008, con il primo ibrido plug-in prodotto in serie al mondo. Sono stati necessari 13 anni per raggiungere il primo milione di NEV, ma l'espansione dell'azienda e la crescente popolarita dei suoi prodotti hanno permesso di passare da 10 a 15 milioni di veicoli in soli 13 mesi. E stata raggiunta quota 14 milioni il 9 ottobre 2025.

Questo ultimo traguardo completa un anno di crescita particolarmente significativo per BYD. Nei primi 11 mesi del 2025 la produzione totale ha raggiunto 4,182 milioni di veicoli, con un aumento dell'11,3% su base annua. Nello stesso periodo, le vendite all'estero hanno toccato quota 917.000 unità, superando il totale registrato nell'intero 2024, mentre la presenza globale di BYD si estende oggi in oltre 110 Paesi e regioni. In qualita di azienda tecnologica, BYD continua a investire in modo significativo in ricerca e sviluppo. Nei primi tre trimestri del 2025, BYD ha investito 43,75 miliardi di RMB (5,3 miliardi di euro) in R&D, con un incremento del 31% rispetto all'anno precedente, portando l'investimento cumulativo complessivo a oltre 220 miliardi di RMB (26,65 miliardi di euro). Questo impegno costante ha portato a innovazioni che spaziano dalla chimica e dall'architettura delle batterie fino ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla ricarica Flash Charging a megawatt, che consente tempi di ricarica paragonabili a quelli del rifornimento di carburante e che sara introdotta anche in Europa nel 2026. BYD e attualmente presente in 33 Paesi europei con circa 1.000 punti vendita. Sono gia previsti piani per raddoppiare il numero di concessionarie entro la fine del 2026.