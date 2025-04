Byd, profitti record nel primo trimestre: utili netti a 1,2 mld di euro. Più di un milione i veicoli venduti

Secondo i risultati preliminari pubblicati oggi, il colosso cinese dei veicoli elettrici BYD, in espansione a livello internazionale, prevede profitti record per il primo trimestre del 2025. L'azienda con sede a Shenzhen prevede utili netti compresi tra 8,5 e 10 milioni di yuan (da 1,1 a 1,2 miliardi di euro) per il periodo compreso tra gennaio e marzo. Il dato rappresenterebbe un aumento dell'utile netto dall'86% al 119% nel corso dell'anno, ovvero 4,6 miliardi di yuan rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. BYD «ha raggiunto vendite record di veicoli a nuova energia (NEV) nel primo trimestre», ha affermato l'azienda in un rapporto alla Borsa di Hong Kong.

La società ha annunciato la scorsa settimana di aver superato per la prima volta nel primo trimestre la soglia del milione di veicoli venduti. Nello stesso periodo, le vendite di veicoli completamente elettrici sono aumentate del 39% in un anno (416.388 unita vendute nel primo trimestre). BYD, che adotta lo slogan inglese «Build Your Dreams», si e affermata negli ultimi anni come leader nel mercato cinese dei veicoli elettrici.

Nel 2024, il fatturato annuo dell'azienda ha superato quello della sua concorrente americana Tesla, superando anch'essa la soglia simbolica dei 100 miliardi di dollari. Annunciando i risultati preliminari martedi, BYD ha anche rivelato che «le vendite internazionali di NEV» sono aumentate «in modo sostanziale». Ma le tensioni geopolitiche e commerciali, sullo sfondo della guerra commerciale scatenata dall'amministrazione Trump, potrebbero complicare il compito del colosso cinese, che ha beneficiato della generosita di Pechino nel settore.

Trump ha imposto tariffe elevate sulle importazioni cinesi, che si aggiungono a una misura gia in vigore, adottata dal suo predecessore Joe Biden, che di fatto vieta l'uso della tecnologia cinese nelle auto intelligenti. Il gruppo è anche nel mirino della Commissione Europea, che avrebbe avviato un'indagine su possibili sussidi cinesi per la prima fabbrica europea di BYD in Ungheria, dove la produzione di veicoli elettrici dovrebbe iniziare entro la fine dell'anno.