Il colosso cinese dell'auto elettrica Byd accelera sulla produzione in Europa e avvia negoziati in esclusiva con Ineos Automotive per rilevare l'impianto francese di Hambach, situato nella Mosella a pochi chilometri dal confine tedesco. L'obiettivo, reso noto dalla stessa azienda attraverso un comunicato, è avviare la produzione locale di veicoli destinati al mercato europeo. Il via libera definitivo all'operazione resta ora vincolato alla consultazione con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori.

La mossa conferma i piani di espansione annunciati già lo scorso ottobre dalla vicepresidente esecutiva di Byd, Stella Li, che aveva inserito la Francia nella rosa dei Paesi candidati a ospitare un nuovo polo produttivo. «Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo e l'investimento proposto a Hambach dimostra la fiducia che riponiamo nella Francia», ha commentato la manager. «Vogliamo portare le nostre innovazioni nella mobilità elettrica più vicino ai consumatori europei, offrendo loro veicoli progettati e costruiti direttamente sul territorio francese».

Sul fronte sociale, il gruppo cinese ha assicurato l'intenzione di garantire la continuità operativa del sito, tutelando i livelli occupazionali esistenti e generando nuovo indotto per i fornitori locali.