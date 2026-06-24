BYD rafforza l'offensiva in Europa con l'obiettivo della leadership globale entro cinque anni

BYD rafforza la propria offensiva nel mercato europeo con un obiettivo dichiarato: diventare il primo costruttore automobilistico mondiale entro i prossimi cinque anni e consolidare la propria presenza come marchio pienamente integrato nel panorama industriale europeo. A ribadirlo è stato Lars Bialkowski, Vicepresidente Europa del gruppo, in occasione del lancio a Berlino della nuova Dolphin G DM-i.

Il modello rappresenta un passaggio strategico per il costruttore cinese, trattandosi della prima plug-in hybrid del marchio progettata specificamente per le esigenze dei clienti europei. In Germania la vettura debutta con un prezzo di partenza di 28.990 euro, posizionandosi in una fascia competitiva del mercato.

La scelta di sviluppare prodotti dedicati all’Europa evidenzia la volontà di BYD di radicarsi nel continente non soltanto attraverso le vendite, ma anche mediante una crescente localizzazione industriale e commerciale. La strategia punta inoltre a mitigare l’impatto delle misure commerciali e delle tensioni sui dazi tra Bruxelles e Pechino, rafforzando la presenza diretta del gruppo nei mercati europei.

Per il settore automotive europeo, come riferisce il sito interautonews.com, l’espansione di BYD rappresenta un ulteriore elemento di pressione competitiva, soprattutto nei segmenti elettrificati, dove i costruttori cinesi stanno accelerando investimenti, sviluppo prodotto e reti distributive.