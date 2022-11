Byd, raggiunta quota tre milioni di veicoli elettrici prodotti. Il marchio cinese punterà anche a lusso e personalizzazione

PECHINO - Nei giorni scorsi Byd ha ufficializzato la produzione del suo tre milionesimo veicolo elettrico. Proprio presso il quartier generale Byd si è tenuta la cerimonia che ha celebrato il traguardo simbolico. Se la casa automobilistica cinese ha impiegato tredici anni per raggiungere il primo traguardo di un milione di Nev, solo un anno dopo ne ha prodotti un milione in 365 giorni, passando da un milione a due milioni. Oggi, il milione di unità prodotte è stato realizzato in soli sei mesi e Byd è passata da due milioni a tre milioni di veicoli elettrici costruiti in tutta la sua storia industriale. In occasione dell’evento, Wang Chuanfu, Presidente di Byd, ha consegnato il tre milionesimo veicolo elettrico a Wang Shuang, una giocatrice di calcio che è stata nominata giocatrice dell’anno dell’Asian Football Confederation nel 2018.

«Per far fronte alla trasformazione industriale e alle tendenze di consumo in continua evoluzione - ha dichiarato Wang Chuanfu - Byd continuerà a concentrarsi sull’innovazione scientifica e tecnologica per favorire la conquista di una vita migliore grazie a tecnologie all’avanguardia e prodotti diversificati». Durante l’evento, Wang Chuanfu ha anche annunciato che Byd darà vita a Yangwang, marchio premium destinato al mercato del lusso, il cui modello d’esordio sarà lanciato nel primo trimestre del 2023. Sempre l’anno prossimo, la casa cinese lancerà un nuovo marchio che si focalizzerà sulla personalizzazione e la co-creazione con gli utenti.