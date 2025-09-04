Byd rilancia sul piano degli incentivi, fino a 10mila euro di bonus rottamazione per tutti

Byd rilancia sul piano degli incentivi con un programma che mira a rinnovare il parco auto italiano denominato «CASI-NO Incentivi Statali». Questo è rivolto ai privati ed alle imprese individuali ed offre, fino al 30 settembre, un bonus che può arrivare fino a 10.000 euro per l'acquisto di una nuova auto del brand con conseguente rottamazione di un veicolo omologato fino alla classe Euro 5. L'obiettivo è quello di superare le difficoltà legate alle limitazioni riguardanti il reddito o l'area di residenza, come si evince dalla comunicazione del marchio, che intende evitare agli automobilisti prenotazioni obbligatorie ed il rischio di incorrere in un eventuale esaurimento dei fondi. Il bonus in questione, inoltre, riguarda sia i modelli Byd 100% elettrici che quelli spinti da una power unit ibrida plug-in.