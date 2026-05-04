Byd sempre più a gonfie vele: 4.573 immatricolazioni ad aprile in Italia, +171,9% su anno

Aprile 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo di Byd in Italia. Con 4.573 immatricolazioni, il brand mantiene un ritmo di crescita sostenuto, segnando un +171,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato si inserisce in una dinamica piu ampia che vede il cumulato annuo arrivare 17.421 immatricolazioni, pari a +208% rispetto al 2025. La quota di mercato del 2,9% va di pari passo con il cumulato annuo. In questo contesto, Byd si mantiene stabilmente all'interno della top 15, dimostrando la capacita di guadagnare spazio anche rispetto a operatori storici. Nel comparto elettrificato (elettrico + ibrido plug-in), Byd conferma la prima posizione con una quota del 16,9%.

La leadership si fonda su una gamma in grado di intercettare esigenze differenti. Il plug-in hybrid continua a rappresentare il principale driver di crescita. Con 3.580 immatricolazioni e una quota del 26,2%, il brand mantiene la prima posizione nel segmento, accompagnata da una crescita di circa il +200% rispetto allo scorso anno. Un risultato che evidenzia la solidita della proposta e la sua rilevanza nel percorso di elettrificazione del mercato. Nel comparto elettrico, Byd si posiziona tra i primi tre operatori con una quota del 7,5%. La crescita e significativa sia su base mensile (+37,6% rispetto a marzo 2026) sia su base annua (+105%), segnalando un rafforzamento progressivo anche nel full electric.

Per quanto riguarda l'offerta prodotto, Seal U DM-i e Atto 2 DM-i si confermano rispettivamente al primo e secondo posto tra i modelli plug-in hybrid in Italia, contribuendo in modo diretto ai volumi del segmento. Atto 2 DM-i registra circa 1.500 immatricolazioni nel mese e continua a mostrare una crescita verticale sul fronte degli ordini, a conferma dell'interesse del mercato. Nel comparto elettrico, Dolphin Surf si posiziona tra i modelli di riferimento del segmento Bev, con una crescita costante delle vendite, segnale di un progressivo consolidamento. Aprile segna inoltre la presentazione internazionale del brand premium Denza, avvenuta a Parigi presso il Palais Garnier.

L'evento ha sancito l'avvio del percorso del marchio nei mercati internazionali. Il debutto include i modelli Denza Z9GT e Denza D9, mentre l'attivazione della rete commerciale e prevista a partire gia da maggio. Il mese di aprile evidenzia un'evoluzione positiva e diffusa anche nei principali mercati europei, con dinamiche di crescita sostenute e un rafforzamento progressivo del posizionamento del brand. Ottime performance in Germania, Spagna, Francia e Austria. In Germania, uno dei contesti piu competitivi, Byd raggiunge 4.709 immatricolazioni e una quota dell'1,9%, con un incremento superiore al +200% su base annua. Le performance sono supportate da Atto 2 EV, Atto 2 DM-i e Seal U DM-i.

La Spagna si conferma tra i mercati piu dinamici, con 4.039 immatricolazioni nel mese e una quota del 3,8%. La crescita del +161% ad aprile, insieme al +151% registrato nel cumulato annuo, evidenzia un'accelerazione significativa e continuativa. In Francia, BYD registra 2.623 immatricolazioni e una quota dell'1,85%. Il cumulato annuo raggiunge 6.119 unita, in aumento di circa il +60%, a conferma di un percorso di sviluppo progressivo. Di rilievo anche l'Austria, dove BYD registra 1.243 immatricolazioni, in crescita del +114% rispetto allo scorso anno, su un mercato complessivo di circa 27.500 unita. La quota raggiunge il 4,5%, con il brand al settimo posto nel mercato totale. Il livello degli ordini si mantiene elevato, indicando una domanda in ulteriore evoluzione nei prossimi mesi.