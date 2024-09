Byd sospende piani per la fabbrica in Messico fino a dopo elezioni Usa

Secondo fonti sentite da Bloomberg, il principale produttore cinese di veicoli elettrici Byd non annuncera un importante investimento in uno stabilimento in Messico prima delle elezioni statunitensi, poiche la mutevole politica americana sta costringendo le aziende globali a una modalita attendista. Byd stava esaminando tre sedi per un impianto di produzione di automobili in Messico, ma per ora ha smesso di cercare attivamente, hanno affermato diverse persone a Bloomberg.