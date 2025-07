BYD sposa l’Inter: sarà il partner per la mobilità. Con l'accordo si uniscono due realtà globali con forte presenza in Cina

MILANO - Il legame tra il mondo dell’auto e quello del calcio non è forse tra i più evidenti, ma sono tanti i casi di sponsorizzazione delle squadre da parte di case automobilistiche. L’accordo firmato tra il colosso tecnologico cinese Byd e l’Inter, uno dei club più prestigiosi al mondo, vincitore di 20 scudetti, 9 Coppe Italia e tre Champions League, va però oltre questo concetto. Si tratta di una partnership strategica votata alla sostenibilità, che vede unirsi due realtà globali estremamente importanti e con forte presenza sul territorio cinese, dove la squadra nerazzurra vanta oltre 154 milioni di tifosi.

L’importanza di questo accordo è sottolineata dalla presenza della vicepresidente esecutiva di Byd Stella Li, che ha voluto sottolineare come l’Inter sia stata «la prima squadra a proporsi sul mercato cinese» e che con la squadra di Milano «condividiamo la passione per l’innovazione, la sostenibilità e la tecnologia come strumento di lotta contro il cambiamento climatico». L’accordi di Byd con l’Inter prosegue un percorso nel mondo del calcio iniziato dal colosso cinese con la sponsorizzazione degli Europei 2024.

«Il calcio è lo sport di tutti e legandoci ad esso noi speriamo di essere di ispirazione a milioni di persone», ha dichiarato Stella Li. Il coinvolgimento dell’Inter in questa partnership è evidenziato dalla scelta di Appiano Gentile, storica sede del centro di allenamento della squadra, come luogo per annunciare l’accordo. Inoltre, hanno presenziato il presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci, chief revenue officer dei nerazzurri. «Insieme vogliamo sviluppare progetti innovativi che contribuiscano ulteriormente al posizionamento del gruppo come punto di riferimento nel panorama globale della mobilità sostenibile», ha spiegato Ricci.

Oltre 70 auto nel concreto, l’accordo triennale firmato tra Byd e Inter prevede una collaborazione a 360 gradi che include lo sforzo congiunto dei reparti media per la creazione di contenuti esclusivi. Inoltre, il gruppo Byd equipaggerà con oltre 70 vetture il management, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra. Saranno infatti prodotte Byd Sealion 7 personalizzate e i calciatori saranno i primi in Italia a ricevere la nuova Denza Z9 GT, quando sarà disponibile. Tuttavia, l’accordo punta anche ai tifosi e vedrà prodotte in edizione limitata le Sealion 7 con caratteristiche che richiamano i colori nerazzurri: dal logo sui poggiatesta ai sedili nei colori societari, passando per le pinze freno blu.