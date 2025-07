Byd supera i 13 milioni di veicoli plug-in prodotti. Traguardo raggiunto con una Yangwang U7

Byd è diventata la prima casa automobilistica al mondo a raggiungere il traguardo di 13 milioni di veicoli plug-in prodotti. La vettura con cui è stato raggiunto questo traguardo è stata una Yangwang U7 uscita dalla linea di produzione il 21 luglio, un momento storico che non solo simboleggia un importante traguardo per il gruppo cinese, ma anche una pietra miliare significativa nella sua storia come primo marchio a raggiungere questo traguardo. L'impegno di Byd nell'elettrificazione dell'intera gamma di modelli di tutti i marchi, con un'offerta composta esclusivamente da veicoli 100% elettrici o ibridi plug-in con tecnologia DM-i, continua a trovare riscontro in un numero sempre crescente di clienti in tutto il mondo, alla ricerca di tecnologie più ecologiche ed efficienti.

Byd ha impiegato 13 anni per produrre il suo primo milione di veicoli a energia rinnovabile ma solo nella prima metà del 2025 ha venduto un totale di 2.145.954 autovetture plug-in in tutto il mondo. Di queste, 470.086 veicoli sono stati venduti nei mercati esteri, con una crescita annua del 128,5%.La Yangwang U7 è stata il modello che ha aiutato Byd a raggiungere i 13 milioni di unità di veicoli plug-in prodotte in tutto il mondo. Questo modello, già in vendita sul mercato cinese, è dotato di tecnologie innovative, come il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus-Z, la piattaforma e4 e un motore boxer. Yangwang è la divisione lusso di Byd, che continua una espansione nel suo segmento di mercato con oltre 10.000 unità già consegnate.