Byd, il titolo vola a +6,03% alla Borsa di Hong Kong con la ricarica ultraveloce

Il gruppo cinese dei veicoli elettrici Byd lancia la nuova piattaforma "Super e-Platform" in grado di ricaricare le vetture in tempi brevi e il titolo in Borsa è arrivato a guadagnare oltre il 6% a Hong Kong. Byd ha presentato un nuovo sistema di ricarica in grado di raggiungere fino a 1000 kW di potenza che promette di fornire una autonomia di 400 chilometri dopo cinque minuti di ricarica. Con questa tecnologia, ha dichiarato il fondatore e presidente di Byd Wang Chuanfu, l'azienda riuscirà ad "alleviare radicalmente l'ansia" degli automobilisti per l'autonomia dei veicoli: "“Il nostro obiettivo è quello di rendere il tempo di ricarica dei veicoli elettrici altrettanto breve di quello dei veicoli a combustione interna”.