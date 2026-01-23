BYD, un altro primato, a Singapore è il primo marchio auto: superate Toyota e Tesla

L'ascesa di BYD a Singapore rappresenta una svolta storica che vede per la prima volta un marchio di veicoli elettrici cinese conquistare la vetta del mercato superando l'egemonia decennale di giganti giapponesi e tedeschi. I dati più recenti confermano che BYD ha raggiunto una quota di mercato superiore al 20 per cento con oltre 11.000 immatricolazioni nel 2025 segnando una crescita dell'80 per cento rispetto all'anno precedente e staccando nettamente Toyota e BMW. La testata economica The Business Times sottolinea come questo primato sia il risultato di una strategia aggressiva focalizzata su modelli elettrici dal costo competitivo che beneficiano pienamente dei nuovi incentivi governativi i quali penalizzano ora le auto ibride a favore di quelle puramente elettriche.

Lianhe Zaobao mette in risalto il valore simbolico di questo successo descrivendo Singapore come una vetrina tecnologica e un trampolino di lancio fondamentale per l'espansione cinese in tutto il Sud-est asiatico dove il marchio intende replicare questo modello di dominio. Per il governo di Singapore questo sorpasso convalida l'efficacia delle politiche di elettrificazione accelerata volte a trasformare la città in un laboratorio regionale per la mobilità sostenibile. Il consolidamento del marchio è stato reso possibile dalla stretta collaborazione con il distributore locale Vantage Automotive che ha permesso di creare una rete capillare di dieci showroom superando il modello distributivo tradizionale dei concorrenti. Inoltre la fiducia dei consumatori locali è stata conquistata grazie alla proprietà tecnologica delle batterie Blade considerate tra le più sicure al mondo per densità energetica e stabilità termica.