Byd, una partnership logistica con Automar a Gioia Tauro per gestione e distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud

Byd annuncia l'avvio operativo di una nuova fase della propria organizzazione logistica in Italia, con Gioia Tauro come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli nella parte del centro sud del territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Automar Spa, operatore specializzato nella logistica automotive. «Questa scelta - è scritto in una nota - risponde a una logica di ottimizzazione dei flussi logistici, grazie alla posizione strategica dello scalo e alla possibilità di gestire ingenti volumi, garantendo al tempo stesso velocità, flessibilità e continuità operativa». «La crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione.

La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli», ha dichiarato Alessandro Grosso, country manager Byd e Denza Italia. «Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Byd - ha sostenuto Costantino Baldissara, presidente di Automar Spa - per aver scelto Gioia Tauro e Automar come hub logistico per la distribuzione dei propri veicoli. Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come Byd conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal». Il modello operativo prevede una gestione integrata che combina trasporto marittimo, collegamenti ferroviari e distribuzione su gomma. Automar svolge le attività a Gioia Tauro attraverso una piattaforma dedicata alla logistica automotive e alla gestione dei veicoli in linea con gli standard richiesti da Byd.