Byd, vendite raggiungono livello record con riduzione prezzo. Nel secondo trimestre toccato quasi 1 milione di auto

La cinese Byd ha venduto un numero record di auto elettriche e ibride nel secondo trimestre, come mostrano i dati di vendita compilati da Bloomberg News, mentre le riduzioni dei prezzi e le nuove tecnologie hanno spinto i consumatori agli acquisti. Il marchio automobilistico piu venduto in Cina ha venduto quasi 1 milione di modelli nel periodo, consolidando una ripresa dopo un inizio anno lento. Le vendite sono state guidate in parte dalla decisione dell'azienda di ridurre i prezzi sulla maggior parte dei modelli all'inizio di quest'anno, sacrificando la redditivita, per puntare ai modelli a benzina realizzati da marchi stranieri.

In termini di veicoli puramente elettrici, le vendite trimestrali del colosso automobilistico con sede a Shenzhen, pari a 426.000 unita, lo pongono a breve distanza dal sorpasso di Tesla come il piu grande venditore di veicoli elettrici a livello globale. Tesla, che secondo le stime degli analisti venderà 441.019 veicoli elettrici nel secondo trimestre, sta registrando un crollo delle vendite in mercati chiave come Cina ed Europa. Nel periodo tra aprile e giugno, Byd ha venduto la cifra record di 982.747 veicoli passeggeri. A giugno si trattava di 340.211 veicoli passeggeri elettrici e ibridi, un record anche su base mensile. Anche le esportazioni sono aumentate di oltre 100.000 unita per la prima volta in un trimestre a causa dell'aumento delle tensioni commerciali.

«La resistenza degli Stati Uniti e, piu di recente, dell'Unione Europea sulle esportazioni di veicoli elettrici della Cina potrebbe minare le ambizioni globali di Byd nei mercati chiave», scrive Bloomberg. «In Europa, le vendite sono lente anche prima che vengano imposte completamente tariffe aggiuntive. L'azienda spera di catturare l'attenzione dei consumatori in parte sponsorizzando il torneo di calcio del campionato europeo». Durante il secondo trimestre - ricorda Bloomberg - «Byd ha lanciato il suo primo pick-up ibrido in Messico per espandersi in un nuovo tipo di veicolo. Il marchio automobilistico ha anche presentato una nuova piattaforma ibrida plug-in capace di oltre 2.000 chilometri di autonomia, incrementando ulteriormente le vendite».