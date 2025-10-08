​Byd, via all’era della tecnologia ibrida Super DM-i manda in pensione il motore plug-in

Byd invita a voltare pagina e saluta affettuosamente il “vecchio motore plug-in” annunciandone simbolicamente le pensione “Caro motore plug-in, buon pensionamento!”. Nella nuova iniziativa promozionale con la quale la Casa automobilistica cinese sottolinea il punto di svolta nella tecnologia propulsiva del marchio. Dunque Byd annuncia l'arrivo della nuova tecnologia ibrida Super Dm-i, per un passo avanti nella strategia del costruttore cinese verso una mobilità più efficiente e sostenibile. L'iniziativa, accompagnata da una campagna di comunicazione dal tono ironico e provocatorio, segna anche il 'pensionamento' simbolico del tradizionale motore plug-in. Dopo le precedenti operazioni come “Casi-No Incentivi Statali”, il marchio prosegue con un linguaggio diretto, scegliendo slogan divertenti come «Caro motore plug-in, buon pensionamento!" e «Imps - Istituto Motori in Pensione Serena». L'obiettivo dichiarato dalla casa cinese è comunicare la fine di un'epoca e l'avvio di una nuova fase per la tecnologia ibrida.

La Super Dm-i Technology rappresenta un'evoluzione dei sistemi ibridi di ultima generazione. Il sistema combina due modalità di funzionamento, Ev (elettrica) e Hev (ibrida), permettendo al veicolo di operare come un'elettrica nella maggior parte delle condizioni, con il motore termico che entra in funzione solo quando necessario. Elemento distintivo è la presenza della Blade Battery, la batteria sviluppata internamente dal gruppo, in grado anche di fornire energia a dispositivi esterni fino a 3,3 kW grazie alla funzione Vehicle to Load (V2L).