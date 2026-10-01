Byd vola a settembre in Italia: 5.161 immatricolazioni (+108,9%), arriva al 3,8% di market share

A settembre Byd ha immatricolato 5.161 vetture e raggiunto il 3,8% di market share, mettendo a segno una crescita del 108,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Una performance che le consente di confermarsi, per il quinto mese consecutivo, nella Top 10 del mercato italiano e di affermarsi come il marchio con la crescita piu elevata. Primati che assumono un valore ancora maggiore in uno scenario particolarmente dinamico, con il comparto complessivo delle passenger car cresciuto del 9,7% nel mese. La progressione appare ancora piu significativa osservando il cumulato dell'anno: da gennaio a settembre Byd totalizza 41.697 immatricolazioni, contro le 14.875 dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 180,3% e una quota del 3,3%.

Un risultato che porta il brand a sfiorare la soglia delle 42.000 vetture nei primi nove mesi dell'anno, avvalorando un ritmo di crescita largamente superiore a quello del mercato italiano, che nello stesso periodo registra un incremento dell'8,7%. Per quanto riguarda l'offerta prodotto, Byd continua a rafforzare la propria presenza sul mercato nazionale grazie a una gamma sempre piu completa, innovativa e capace di presidiare i segmenti a maggiore potenziale. A settembre, Seal U DM-i si conferma il principale driver dei volumi del brand con 2.150 immatricolazioni, pari a circa il 42% delle vendite Byd del mese. Alle sue spalle si posizionano Atto 2 DM-i, con 1.490 unita, Dolphin Surf con 673 e Dolphin G DM-i con 435. Un mix di vendita che testimonia la capacita della gamma BYD di intercettare esigenze diverse di mobilita: dalle city-car ai Suv, attraverso motorizzazioni elettriche e Plug-in Hybrid.

La crescita di Byd prosegue con forza anche nei principali mercati europei, grazie a una strategia multiprodotto e a una rete commerciale in progressiva espansione. Da sottolineare il risultato straordinario nel Regno Unito, dove a settembre Byd raggiunge il secondo posto assoluto tra i brand, con 20.129 immatricolazioni, in crescita dell'80% rispetto allo stesso mese del 2025, e una quota di mercato del 5,76%. Alla luce del successo registrato a settembre, con oltre 20.000 lead generati, Byd prolunga anche a ottobre la campagna «Decreto Byd», dedicata alla gamma Super Ibrida DM-i. L'iniziativa prosegue cosi nel rendere piu accessibile il passaggio alla mobilita elettrificata, con una proposta concreta che risponde alle esigenze degli automobilisti in termini di autonomia, efficienza e accessibilita.