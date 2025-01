Byd vola sul mercato: +41,3% immatricolazioni nel 2024, venduti 4.272.145 veicoli

Il gigante cinese dei veicoli elettrici Byd ha annunciato un forte aumento delle vendite nel 2024, un ulteriore segno della crescita vertiginosa dell'azienda nonostante le numerose sfide che deve affrontare sul mercato internazionale. Byd ha venduto piu di 4.272.145 veicoli in tutte le categorie l'anno scorso, con un aumento del 41,3% rispetto all'anno precedente (3.024.417 unita), secondo un comunicato. L'azienda - che adotta lo slogan 'Costruisci i tuoi sogni' - aveva gia annunciato in ottobre di aver superato per la prima volta la rivale globale Tesla in termini di vendite trimestrali. La rapida crescita delle vendite di Byd e di altri produttori di veicoli elettrici sul mercato interno è stata in parte favorita dai generosi sussidi di Pechino. A dicembre, l'ammiraglia cinese ha realizzato l'88% delle vendite di veicoli passeggeri sul mercato interno, secondo i dati diffusi da Byd.

La situazione è piu difficile sul mercato internazionale, dove nell'ultimo anno sono stati inaspriti i dazi doganali sui veicoli cinesi. Alla fine di ottobre, la Commissione Europea ha adottato un regolamento che impone ulteriori dazi doganali sulle auto elettriche importate dalla Cina, accusate di creare concorrenza sleale. Per BYD, la sovrattassa e stata fissata al 17%. Nel 2024, gli Stati Uniti e il Canada hanno aumentato i dazi doganali sui veicoli elettrici cinesi al 100%. Nonostante questi ostacoli, BYD ha venduto 57.154 veicoli al di fuori della Cina a dicembre, con un aumento del 58,3% rispetto all'anno precedente, secondo lo stesso comunicato stampa. La maggior parte delle vendite del produttore nel 2024 sara costituita da ibridi plug-in (58% delle unita totali vendute).