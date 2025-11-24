C3 elettrica, domanda oltre attese: Stellantis alza la produzione della compatta Citroen

Stellantis sta aumentando la produzione di Citroën grazie alla domanda superiore alle aspettative per la citycar C3 e, a partire dal prossimo anno, il produttore produrrà ulteriori 40.000 C3 all'anno a Kragujevac, in Serbia, portando la produzione del veicolo urbano e della sua versione gemella, il SUV C3 Aircross, a 300.000 unità. E' quanto scrive l'agenzia Bloomberg. «Stiamo ricevendo più ordini di quanto possiamo produrre», ha affermato l'amministratore Delegato del marchio, Xavier Chardon.

Finora, i veicoli sono stati assemblati su larga scala solo nello stabilimento del gruppo di Trnava, in Slovacchia. Lo stabilimento di Trnava assembla anche l'Opel Frontera ed è «completamente saturo», il che ha limitato la produzione della C3, ha dichiarato Chardon in un'intervista a Parigi. Il gruppo sta inoltre assumendo 400 dipendenti per il suo sito di Rennes, nella Francia occidentale, dove ha recentemente iniziato ad assemblare la nuova C5 Aircross di Citroën. «Al momento siamo un po' un'eccezione», ha detto Chardon. "È incoraggiante».