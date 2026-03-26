CalAmp accelera la telematica: integrazione con Google Pub/Sub anche per i clienti LoJack Italia

La gestione delle flotte aziendali entra in una nuova fase, sempre più orientata al tempo reale. CalAmp ha annunciato l’integrazione di Google Pub/Sub all’interno della propria piattaforma CalAmp Telematics Cloud, aprendo nuove possibilità anche per i clienti italiani di LoJack Italia. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la latenza dei dati e rendere immediato l’accesso alle informazioni telematiche per le aziende che utilizzano Google Cloud. Un passo avanti importante per il settore dei trasporti e della logistica, dove la velocità decisionale è diventata un fattore competitivo cruciale.

Dati in tempo reale per flotte più efficienti - Grazie alla nuova integrazione, le flotte aziendali possono ora ricevere e analizzare in streaming continuo i dati provenienti dai veicoli. Questo significa poter reagire in tempo reale a eventi imprevisti, ottimizzare i percorsi e migliorare l’efficienza operativa complessiva. In un contesto in cui le aziende devono contenere i costi e garantire livelli di servizio sempre più elevati, la gestione della latenza rappresenta una delle principali sfide. La soluzione proposta da CalAmp consente di superare questo limite, eliminando i ritardi legati ai tradizionali processi di elaborazione dei dati.

Meno complessità, più scalabilità - Un altro vantaggio chiave riguarda la semplificazione delle infrastrutture IT. Le aziende non devono più sviluppare pipeline dati personalizzate – spesso complesse e costose – ma possono sfruttare un’integrazione diretta e scalabile con l’ecosistema Google. Questo approccio consente anche di accelerare l’adozione di tecnologie avanzate come Intelligenza Artificiale e Machine Learning, che richiedono flussi di dati continui e aggiornati per funzionare in modo efficace.

Un ecosistema cloud sempre più aperto - L’integrazione con Google Cloud amplia ulteriormente le opzioni già disponibili nella piattaforma CalAmp, che supporta anche ambienti come Amazon Web Services, Microsoft Azure e sistemi basati su Apache Kafka. Il risultato è una maggiore flessibilità per le aziende, che possono integrare i dati telematici nelle proprie architetture esistenti senza stravolgere i sistemi già in uso.

Impatto concreto sulla mobilità connessa - Per le flotte su larga scala, dove affidabilità e tempistiche sono fondamentali, questa evoluzione rappresenta un cambio di passo significativo. La disponibilità continua dei dati permette non solo una gestione operativa più efficiente, ma anche una visione strategica più ampia, grazie all’integrazione simultanea con dashboard, piattaforme analitiche e applicazioni AI. L’integrazione con Google Pub/Sub è già disponibile per tutti i clienti della piattaforma DataHub di CalAmp, segnando un ulteriore passo verso una mobilità sempre più connessa, intelligente e reattiva.