CalAmp cambia guida: Maurizio Iperti nuovo Ceo. Cresce la divisione Connected Car con LoJack

CalAmp cambia leadership e punta ad accelerare la crescita nel settore delle auto connesse e della telematica. L’azienda internazionale specializzata in tecnologie per il monitoraggio e la protezione dei veicoli ha annunciato la nomina di Maurizio Iperti come nuovo Chief Executive Officer, segnando l’inizio di una nuova fase strategica per il gruppo. Il manager succede a Chris Adams, che ha guidato l’azienda negli ultimi anni rafforzandone la disciplina operativa e migliorando le performance finanziarie.

Un manager cresciuto dentro CalAmp - Iperti porta con sé 18 anni di esperienza all’interno dell’azienda. Nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di presidente della business unit Connected Car Solutions (CCS), la divisione dedicata alla mobilità connessa che comprende anche il brand LoJack, uno dei marchi più noti al mondo nelle tecnologie per il recupero dei veicoli rubati e la protezione dei mezzi.

La divisione sulle soluzioni per auto connesse include anche Tracker Network nel Regno Unito e collabora con costruttori automobilistici, flotte aziendali, concessionari, società di noleggio ed enti pubblici. Le soluzioni sviluppate da CalAmp consentono di gestire flotte, tracciare veicoli, recuperare auto rubate e supportare operazioni di sicurezza pubblica, ambiti nei quali LoJack rappresenta uno dei pilastri dell’offerta tecnologica del gruppo.

“Sono onorato di assumere questo ruolo e di lavorare con i nostri team globali per offrire soluzioni robuste, servizi proattivi e partnership di lungo periodo”, ha dichiarato Iperti. “Accelereremo gli investimenti in hardware, software e servizi per generare un impatto concreto per i nostri clienti”.

Conti solidi e crescita nel 2025 - La nomina arriva al termine di un anno particolarmente positivo per CalAmp. Nel 2025 l’azienda ha registrato:

+15% di crescita dei ricavi anno su anno

41 milioni di dollari di flusso di cassa libero

64 milioni di dollari di liquidità a fine anno

Una base finanziaria che, secondo il gruppo, permetterà di rafforzare gli investimenti nelle tecnologie per i veicoli connessi, nello sviluppo della piattaforma cloud e nei servizi di assistenza ai clienti.

Innovazione e partnership nel mondo della mobilità - Accanto ai risultati finanziari, il 2025 ha visto anche importanti traguardi operativi. CalAmp ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la certificazione Supplier Excellence di Caterpillar, riconoscimento assegnato ai fornitori che raggiungono standard elevati in termini di qualità, consegna e servizio. Nel settore dei trasporti e della logistica, l’azienda ha inoltre garantito 100% di uptime della propria piattaforma cloud durante l’alta stagione per un grande cliente globale, assicurando continuità operativa in scenari mission-critical. Nel Regno Unito è stata anche ampliata la collaborazione con RAC, con l’integrazione di funzionalità avanzate di gestione flotte e video basate su intelligenza artificiale nella piattaforma RAC Connected Telematics.

Il ruolo chiave del brand LoJack - Nel nuovo corso di CalAmp, la crescita della mobilità connessa resta centrale. In questo contesto il marchio LoJack continua a rappresentare uno degli asset più strategici dell’azienda: le sue tecnologie sono utilizzate in numerosi Paesi per proteggere veicoli, flotte e beni ad alto valore, contribuendo anche alle attività di recupero dei mezzi rubati. Con la guida di Iperti, CalAmp punta ora a rafforzare ulteriormente la presenza globale di LoJack e delle soluzioni di connected vehicle, in un mercato che vede sempre più integrazione tra telematica, sicurezza e gestione intelligente della mobilità.