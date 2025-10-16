Calcara (Hyundai Italia): «Obiettivo net zero al 2045, siamo al lavoro per prezzi più accessibili»

«La missione di Hyundai è chiara: net zero al 2045». Lo dichiara Francesco Calcara, presidente e Ceo Hyundai Italia in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’. «Da qui al 2030 avremo altri 21 modelli elettrici» e «siamo uno dei due produttori di vetture a idrogeno», sottolinea Calcara aggiungendo che «stiamo lavorando per avere, da qui al 2030, un aumento delle performance delle batterie del 20% con una diminuzione dei costi del 30%".

Avere un prezzo più accessibile - spiega - è l'obiettivo «per non ricorrere alla droga degli incentivi». «Hyundai - ha ricordato - è il terzo produttore automobilistico al mondo e secondo per profitti, e questo dimostra che con la sostenibilità si possono anche fare utili. Siamo nati dopo la guerra con lo scopo di far rinascere un paese e il nostro obiettivo è costruire un ecosistema di sviluppo sostenibile a beneficio dell'uomo».