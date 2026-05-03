California, lo stato Usa autorizza le multe alle auto autonome. Indirizzate direttamente ai produttori dei veicoli

La California inizia a multare le auto autonome che violano la legge. Le nuove norme entreranno in vigore il primo luglio e consentiranno di effettuare multe inviandole direttamente ai produttori dei veicoli, per i quali sono previste sanzioni anche per l'ingresso in zone di emergenza. «La California è apripista nell'adozione della tecnologia dei veicoli a guida autonoma e le nuove norme dimostrano l'impegno a favore della sicurezza pubblica», ha detto Steve Gordon, direttore della Motorizzazione dello stato.