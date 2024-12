California potrà vietare vendite veicoli inquinanti: dal 2035 solo auto zero emissioni

La California ha ricevuto oggi l'approvazione dell'EPA, l'Agenzia federale per la Protezione dell'Ambiente, su due regolamenti relativi alla diffusione di auto a basse emissioni che potrebbero portare, secondo le stime statali, a benefici per la salute pubblica per un totale di 36 miliardi di dollari. Con la deroga per la norma Advanced Clean Cars II (ACCII), la California puo così avviare pienamente il programma sulla mobilità che porterebbe lo Stato a imporre solo vendite di veicoli a zero emissioni entro il 2035. Una seconda deroga è stata concessa per la norma Heavy-Duty Omnibus, che ridurrà drasticamente le emissioni di smog e particolato fine.

«L'amministrazione Biden-Harris ha ribadito ciò che sappiamo da decenni: la California potrà proteggere la popolazione riducendo l'inquinamento», ha affermato il governatore Gavin Newsom. «Con più marchi e modelli disponibili che mai, milioni di californiani hanno già effettuato il passaggio alle auto pulite». «Queste esenzioni supportano le priorità politiche win-win della California: ridurre l'inquinamento dannoso e i relativi costi sanitari, stimolando al contempo investimenti, innovazione, creazione di posti di lavoro e opportunità», ha affermato la segretaria per la Protezione ambientale della California, Yana Garcia.

Il regolamento non vieta comunque la circolazione di auto e pick-up alimentati a combustibili fossili ma vieterà la vendita di nuovi modelli dal 2035. Il regolamento ACC II richiede che ogni anno venga venduto un numero sempre crescente di veicoli a zero emissioni raggiungendo la quota del 100% entro dieci anni. Secondo il Carb (California Air Resources Board), il regolamento «farà risparmiare ai conducenti di veicoli puliti 7.500 dollari in costi di manutenzione e carburante nei primi 10 anni di utilizzo». Inoltre, taglierà gli inquinanti nocivi di oltre il 25%, salverà vite e farà risparmiare ai californiani 13 miliardi di dollari in costi sanitari correlati alle malattie respiratorie.

La normativa Omnibus richiederà invece ai produttori di conformarsi a standard sulle emissioni piu rigorosi. Ridurrà le emissioni di NOx dei veicoli pesanti del 90%, riformera le procedure di collaudo dei motori e ne estenderà ulteriormente le garanzie, il che aiuterà la California a soddisfare gli standard federali sulla qualità dell'aria e a raggiungere gli obiettivi sensibili di salute pubblica. «I benefici previsti per la salute pubblica derivanti dalla riduzione delle malattie e da altri miglioramenti ammontano a 23 miliardi di dollari» riporta il Carb. I dati sulle immatricolazioni riportano che oltre 2 milioni di autovetture a zero emissioni sono state vendute in California (il 26%).