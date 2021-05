Cambio al vertice per LoJack Emea. Maurizio Iperti è il nuovo Senior Vice President

Cambio al vertice di LoJack EMEA, la società parte del colosso CalAmp leader nei servizi telematici e nei sistemi di sicurezza per l’Automotive. Maurizio Iperti, già Amministratore Delegato di LoJack Italia, è stato nominato Senior Vice President di LoJack EMEA. Iperti sarà l’unico manager non statunitense ad entrare a far parte dell’Executive Leadership Team di CalAmp.

La sua nomina si inquadra nella strategia di rafforzamento ed espansione del Gruppo in Europa, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di un ecosistema IoT unificato che combini applicazioni software, una piattaforma cloud, servizi telematici e prodotti di edge computing intelligente.

Con oltre 22 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo a fine di marzo 2021, CalAmp ha superato i 13,8 milioni di dispositivi collegati alla sua piattaforma Cloud e oltre 1,3 milioni di abbonati, grazie ai risultati conseguiti da LoJack Italia, Tracker (Regno Unito) e LoJack Mexico.

“Oggi le nostre soluzioni sono riconosciute in tutto il mondo per le performance che consentono di raggiungere ai nostri business partner in termini di ritorno sull’investimento, grazie agli insight forniti attraverso la telematica”, ha dichiarato Maurizio Iperti, “LoJack intende accrescere ulteriormente la propria presenza, consolidandola nei Paesi in cui siamo all’opera ormai da anni e conquistando nuovi mercati grazie a soluzioni hi-tech in grado di supportare efficacemente le aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi, fornendo, al contempo, un contributo sociale strategico per una mobilità più connessa e sicura”.

In Italia LoJack ha raggiunto i 500.000 nuovi clienti negli ultimi 5 anni e ha avviato importanti accordi con Case Automobilistiche e Società di Noleggio, ampliando la propria base e continuando a migrare verso la fornitura di soluzioni, applicazioni e servizi per la gestione di flotte, asset e merci.