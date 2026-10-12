Cambolive (Renault): «L’inflazione minaccia il mercato auto, servono modelli più accessibili»

Non è tanto il rincaro dei carburanti a preoccupare Renault, quanto l’inflazione e il suo impatto sulla possibilità dei consumatori di acquistare un’auto nuova. È questo uno dei messaggi lanciati da Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group e CEO del marchio Renault, nel corso di una tavola rotonda con la stampa al Salone dell’Auto di Parigi. Secondo il manager, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio può accelerare il cambiamento nelle scelte degli automobilisti, favorendo il passaggio a motorizzazioni più efficienti. La risposta dell’industria può arrivare dagli ibridi, soprattutto per chi non ha la possibilità di ricaricare un’auto elettrica, e dai modelli a batteria, che offrono costi di utilizzo inferiori rispetto alle vetture tradizionali.

Il problema più difficile da affrontare, invece, è l’inflazione, perché rischia di compromettere l’accessibilità economica delle automobili. Da qui la richiesta rivolta alla Commissione europea di garantire un quadro regolamentare stabile per i prossimi dieci anni, consentendo alle case di concentrare una parte maggiore delle risorse di ingegneria sulla riduzione dei costi. Per Cambolive, la tenuta e la crescita del mercato automobilistico europeo dipenderanno proprio dalla capacità di proporre vetture più accessibili, in uno scenario in cui i costruttori devono contemporaneamente sostenere gli investimenti nell’elettrificazione e affrontare una concorrenza sempre più intensa.

Con la benzina oltre i due euro, gli ordini sull'elettrico accelerano. Il rincaro dei carburanti sta già producendo conseguenze concrete sulla domanda. Cambolive ha spiegato che, quando il prezzo della benzina ha superato la soglia dei due euro al litro, Renault ha osservato in diversi Paesi un rapido spostamento degli ordini verso i veicoli elettrici. In alcuni mercati, secondo il manager, la quota dell’elettrico sul totale degli ordini del marchio è arrivata quasi a raddoppiare in tempi molto brevi. L’esempio più significativo è quello della Germania, dove nelle ultime settimane le auto elettriche hanno rappresentato oltre il 60-70% degli ordini Renault, secondo i dati illustrati da Cambolive. Una trasformazione che il manager ha descritto come particolarmente rapida e che si accompagna all’arrivo sul mercato di modelli più accessibili, a partire dalla nuova Twingo.

Concorrenza cinese, Renault apre a una maggiore cooperazione europea. Al centro della discussione anche il futuro dell’industria automobilistica europea e la necessità di rispondere all’avanzata dei costruttori cinesi. Interpellato sulla possibilità di rafforzare le collaborazioni tra i grandi gruppi automobilistici del continente, Cambolive ha sottolineato l’importanza di individuare posizioni comuni, a partire dalle richieste normative rivolte a Bruxelles e dalle modalità con cui negoziare gli accordi commerciali con la Cina. La cooperazione, tuttavia, non dovrebbe limitarsi al confronto con le istituzioni. La condivisione delle piattaforme e delle tecnologie rappresenta un’altra strada per migliorare la competitività europea, come dimostra la collaborazione già avviata da Renault con Ford per lo sviluppo di vetture elettriche compatte.

Secondo Cambolive, iniziative di questo tipo dovranno essere rafforzate per sostenere e difendere la capacità industriale europea. Sul fronte dei rapporti commerciali con Pechino, il manager ha accolto positivamente il dialogo tra Unione europea e Cina, soffermandosi anche sul tema delle importazioni di vetture ibride plug-in, cresciute significativamente negli ultimi mesi. Per il dirigente Renault, la transizione dovrà essere orientata soprattutto alle esigenze dei consumatori europei, che cercano da un lato automobili semplici, efficienti e con consumi contenuti e dall’altro modelli completamente elettrici.

Espace, per ora nessun modello di serie. Ma il concept anticipa le future Renault . Spazio anche al futuro della gamma e, in particolare, al concept E-Space presentato a Parigi. Cambolive ha confermato che al momento non è previsto lo sviluppo di un modello di serie che riprenda esattamente il prototipo, pur sottolineando come alcune delle soluzioni mostrate possano influenzare i prossimi progetti Renault. L’elettrificazione, ha osservato, offre nuove opportunità per recuperare la versatilità e la modularità che hanno caratterizzato le monovolume, grazie anche alla maggiore libertà nella progettazione degli abitacoli.

In questo contesto si inserisce la nuova piattaforma RGEV Medium 2.0, destinata alle prossime generazioni di modelli elettrici dei segmenti superiori. L’architettura a 800 volt sarà compatibile anche con configurazioni dotate di range extender, una tecnologia pensata per ampliare l’autonomia complessiva. Più che anticipare direttamente una nuova Espace di produzione, il concept rappresenta quindi un laboratorio di soluzioni per la modularità degli interni, la connettività e l’evoluzione degli schermi di bordo.