Canada concede fino a 13,2 mld di finanziamenti a Volkswagen per fabbrica batterie auto elettriche

Volkswagen otterrà fino a 13,2 miliardi di dollari canadesi (8,8 miliardi di euro) di finanziamenti, nel prossimo decennio, dal governo canadese, per la costruzione del suo primo impianto di batterie per le auto elettriche fuori dall’Europa. «L’investimento sarà in funzione del numero di batterie fabbricate e varierà tra gli 8 e i 13,2 miliardi di dollari», ha precisato il governo, secondo quanto riportato dall’agenzia Afp. La fabbrica permetterà la creazione di «3.000 posti di lavoro diretti e fino a 30.000 posti di lavoro indiretti», ha sottolineato il primo ministro canadese, Justin Trudeau, parlando di un passo avanti «storico».

L’impianto sarà situato a St. Thomas, in Ontario, e sarà il più grande di Volkswagen in Nordamerica e potenzialmente nel mondo, ha detto Frank Blome, amministratore delegato di PowerCo, la sussidiaria di Volkswagen che produce le batterie per i veicoli elettrici, parlando alla tv canadese Cbc. La fabbrica avrà sei linee di produzione e produrrà un numero di batterie sufficiente per un milione di auto. «Questo è il maggior investimento nel settore auto nella storia della provincia», ha detto Vic Fedeli, il ministro per lo Sviluppo economico dell’Ontario.