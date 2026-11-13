Canada, il governo minaccia: "pronti a fare causa a Stellantis" per la vendita di uno stabilimento

Il Canada ha minacciato di fare causa a Stellantis, per la prevista vendita di uno stabilimento di assemblaggio inattivo a Brampton, in Ontario, sostenendo la violazione di un accordo di finanziamento federale. La casa automobilistica ha recentemente annunciato l'intenzione di trasferire la produzione negli Stati Uniti, nel contesto della guerra commerciale scatenata dal presidente Donald Trump. Durante una conferenza stampa tenutasi ieri, la ministra dell'Industria, Mélanie Joly, ha dichiarato che il governo ha notificato a Stellantis un avviso formale di inadempimento, concedendo all'azienda 30 giorni per risolvere le problematiche sollevate o affrontare un'azione legale. "Abbiamo inviato un avviso di inadempimento e, in sostanza, hanno 30 giorni di tempo, altrimenti, ovviamente, li citeremo in giudizio", ha detto Joly, ai giornalisti a Toronto, secondo quanto riportato dalla Cnbc.

Joly ha affermato che Stellantis ha violato i suoi impegni contrattuali nei confronti del governo canadese e dei lavoratori di Brampton, annunciando, all'inizio della settimana, un accordo per la vendita dello stabilimento al produttore di veicoli blindati Roshel. Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha definito la situazione nello stabilimento di Brampton "inaccettabile" e un "tradimento" nei confronti dei lavoratori. A causa dei dazi statunitensi sulle auto e di altre pressioni di mercato, Stellantis aveva abbandonato i piani per la produzione della Jeep Compass nello stabilimento di Brampton, decidendo di spostare la produzione futura in una fabbrica in Illinois. Dopo aver perso, ieri, il 6%, il titolo di Stellantis guadagna oggi il 2,3% nel premercato.