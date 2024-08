Canada, il primo ministro Trudeau: «Imporrermo dazi al 100% su veicoli elettrici cinesi»

Il Canada imporrà dazi del 100% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi e del 25% sull'acciaio e sull'alluminio importati dalla Cina. Lo ha detto il primo ministro, Justin Trudeau, parlando ai giornalisti ad Halifax, in Nuova Scozia, dove i ministri del Governo sono riuniti per definire la strategia per il prossimo anno, l'ultimo prima delle elezioni federali previste per ottobre 2025. "Credo che tutti sappiamo che la Cina non gioca secondo le stesse regole degli altri”, ha detto Trudeau, sottolineando che "un aspetto importante è che stiamo agendo in linea e in parallelo con le altre economie del mondo”. In precedenza, anche gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno avviato iniziative punitive sulle importazioni di vetture elettriche cinesi.

I dazi sui veicoli elettrici entreranno in vigore il primo ottobre e riguarderanno anche alcune autovetture ibride, camion, autobus e furgoni per le consegne. Il Governo ha fatto sapere che la sovrattassa si aggiungerà alla tariffa del 6,1% già in vigore per i veicoli elettrici cinesi. I dazi su alluminio e acciaio entreranno in vigore il 15 ottobre. Il Governo ha inoltre avviato una nuova consultazione di 30 giorni su altri settori, tra cui batterie e parti di batterie, semiconduttori, prodotti solari e minerali critici. Ottawa sta cercando di posizionare il Canada come parte cruciale della catena di fornitura globale di veicoli elettrici e ha subito pressioni interne per agire contro la Cina. Il Canada ha siglato accordi che valgono miliardi di dollari per coinvolgere le migliori case automobilistiche europee in tutte le fasi della catena di fornitura dei veicoli elettrici, per rafforzare la produttività.