Canada taglia import auto esenti da dazi Stellantis e GM. È la risposta alla loro decisione di ridurre la produzione nel Paese

Il Canada ha annunciato la riduzione delle quote di importazione esenti da dazi per le case automobilistiche Stellantis e General Motors in risposta alla loro decisione di ridurre la produzione nel Paese. Ottawa sta riducendo la quota annuale ammissibile all'esenzione tariffaria del 24,2% per GM e del 50% per Stellantis, ha dichiarato il Ministero delle Finanze canadese. Il Ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne ha affermato in una nota che il suo governo è «profondamente deluso» dalle due aziende e che le loro «decisioni inaccettabili violano i loro obblighi legali nei confronti del Canada e dei lavoratori canadesi».

La scorsa settimana Stellantis aveva annunciato l'intenzione di espandere le proprie attivita negli Stati Uniti trasferendo la produzione della Jeep Compass dall'Ontario, nel Canada centrale, all'Illinois, nel Midwest americano. Martedi e stata la volta del costruttore americano General Motors, che ha annunciato l'abbandono della produzione di furgoni elettrici BrightDrop a nord del confine, a causa della scarsa domanda, secondo l'azienda. L'industria automobilistica canadese impiega circa 125.000 lavoratori, la stragrande maggioranza dei quali si trova nella provincia dell'Ontario. L'anno scorso in Canada sono stati prodotti circa 1,3 milioni di veicoli leggeri, di cui 1,1 milioni esportati negli Stati Uniti.