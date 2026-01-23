Cancelliere Merz: «L'automotive è un pilastro centrale sia in Germania che in Italia»

«L'automotive è un pilastro centrale sia in Germania che in Italia». Lo dice il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, intervenendo al business forum Italia-Germania, in corso a Roma. «Vogliamo trovare le migliori soluzioni per mantenere la competitività anche in questo settore, con una apertura tecnologica», aggiunge. «Vogliamo dare anche degli obiettivi sulla tutela del clima, però come vorrete raggiungere questi obiettivi non lo possiamo decidere noi politicamente - sottolinea rivolgendosi agli imprenditori in sala -. Voi dovete prendere queste decisioni tecnologiche e qui dobbiamo trovare le migliori tecnologie per noi e per il mondo. Anche nel settore spaziale vogliamo collaborare più strettamente, vogliamo coinvolgere partner internazionali, ma anche gestori commerciali, cosi possiamo avere un accesso allo Spazio».