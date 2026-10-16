Cancelliere Merz: «Nell'accordo sull'auto con la Francia proposta per uso carburanti alternativi o biocarburanti»

Il cancelliere tedesco Merz ha indicato alla stampa che la proposta franco-tedesca sull’auto in relazione agli obiettivi climatici al 2035 sta ricevendo sostegno da parte di altri governi: “Abbiamo avanzato proposte sull'utilizzo futuro di carburanti alternativi o biocarburanti, comunque li si chiami”. Il cancelliere ha aggiunto che a quanto risulta anche gli italiani sarebbero d’accordo.

Merz ha indicato che “l'era dei motori a combustione interna è giunta al termine, diventa ormai storia”. Però occorre flessibilità. “Insieme alla Francia proponiamo di rispettare gli obiettivi climatici entro il 2035, puntando a una riduzione del 90% delle emissioni di Co2 a partire dal 2035 – senza l'obbligo di compensare il restante 10% – e consentendo anche l'impiego di biocarburanti, favorendo, per così dire, la neutralità climatica. È una buona decisione. Come sapete, abbiamo sempre sostenuto il principio della neutralità tecnologica, evitando di vincolarci unilateralmente a una sola tecnologia; l'obiettivo è raggiungere l'azzeramento delle emissioni di CO2 anche attraverso altre soluzioni tecnologiche”.

Poi il cancelliere ha detto che “si tratta di un'intesa raggiunta tra Germania e Francia, due delle principali nazioni automobilistiche in Europa. Da quanto apprendo dalla delegazione italiana, anche i nostri amici italiani si dichiarano in gran parte d'accordo. Naturalmente, tutto ciò dovrà ora essere integrato nell'iter procedurale, ma credo che saremo in grado di definire la questione anche a livello europeo in tempi relativamente brevi”.