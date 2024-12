Cancelliere tedesco Scholz: «Multe su auto non hanno senso, si trovi modo di toglierle»

«Nella difficile situazione in cui si trova l'industria automobilistica in molti casi a livello mondiale, ma soprattutto in Europa, non ha senso gravarla ora con ulteriori multe per non aver raggiunto risultati nel prossimo anno. Questo deve essere deciso adesso, presto. Ed è per questo che la Commissione dovrebbe trovare un modo affinché le multe, se necessario, non incidano sulla liquidità finanziaria delle aziende che ora devono investire nell'elettromobilità, in prodotti e veicoli moderni». «Questa è la richiesta che presenterò qui oggi». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit dei leder a Bruxelles.