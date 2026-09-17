Cappellano: «Nuova Gamma dimostrazione del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia di Stellantis»

“La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis”. Si è espresso così Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, nel corso della presentazione della nuova Lancia Gamma a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, di Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e di Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. “Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani”, ha affermato Cappellano.

Arriva la nuova Lancia Gamma, simbolo di italianità. Dopo la nuova Ypsilon e il ritorno di HF e delle competizioni, Lancia Gamma amplia l’offerta Lancia posizionandosi come fastback crossover, progettata, sviluppata e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi. Lunga 4,67 metri e sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, sarà disponibile con motorizzazioni Hybrid ed elettriche. La versione Hybrid offrirà oltre 1.000 km di autonomia complessiva, mentre le versioni elettriche arriveranno fino a circa 740 km. Al vertice della gamma arriverà inoltre una versione a trazione integrale da 375CV. L’arrivo del nuovo modello Lancia, accanto a Jeep Compass, DS N°8 e DS N°7, tutti prodotti a Melfi, conferma la capacità del Gruppo di trasformare competenze e tecnologia italiane in prodotti destinati anche ai mercati internazionali.

Un tassello importante nel percorso industriale di Stellantis. Per Emanuele Cappellano, Lancia Gamma è un tassello importante nel percorso industriale di Stellantis che conferma l’impegno del gruppo in Italia e il ruolo degli stabilimenti del nostro Paese. “Stiamo portando avanti i nostri impegni con molta determinazione. Lancia Gamma è un brand italiano con una lunga storia che intendiamo proseguire. Ma per restituire competitività all’industria automotive è necessario un supporto prezioso sia a Bruxelles, dove il Governo è in prima linea per le sfide decisive del nostro settore, sia in Italia, con interventi concreti per accompagnare la filiera in questa delicata fase di transizione”, ha affermato Cappellano. “Stellantis sta facendo la sua parte e la Lancia Gamma ggi lo testimonia in modo tangibile. Dalle regole europee che si definiscono oggi dipende il futuro della nostra industria. Per restituire competitività al settore, serve agire su tre priorità: o Veicoli commerciali leggeri; o Auto compatte; o “Made in Europe”, ha indicato ancora Cappellano.

Il mercato dell’auto europeo deve essere uguale per tutti. Per il COO, infatti, i costruttori che vendono in Europa devono competere tutti in base alle stesse condizioni: auto prodotte in Europa e con componenti europee. “Chiunque voglia venire a operare e vendere in Europa deve farlo in maniera coerente con gli altri produttori europei, quindi producendo in Europa, includendo parti che vengono da fornitori europei e progettando in Europa. Se le condizioni uguali per tutti gli attori che competono sul mercato, direi che ci siamo. L'Italia, con il ministero dell’Industria, sta conducendo un lavoro di supporto incredibile”, ha affermato Cappellano. La nuova Lancia Gamma presentata a Roma presso il MIMIT, infatti, “nasce in un contesto caratterizzato dal confronto e dal dialogo costruttivi che abbiamo saputo avviare e indirizzare al meglio, in particolare a partire dallo scorso anno”, ha proseguito il top manager di Stellantis. “Anche perché, quello tra Lancia e le istituzioni italiane, è sempre stato un legame profondo. Dal 1961, la Lancia Flaminia Presidenziale accompagna il Presidente della Repubblica negli eventi ufficiali del Quirinale. Oggi, quindi, celebriamo questa vicinanza in modo speciale, in occasione di un anno speciale”.

I 120 anni di Lancia tra eleganza e innovazione. Nel 2026, infatti, Lancia compie 120 anni e, da allora, continua a incarnare eleganza, innovazione, design e cultura tecnica. “I suoi modelli hanno saputo attraversare epoche diverse, entrando nell’immaginario collettivo. La nuova Lancia Gamma raccoglie questa eredità, sviluppandola in un linguaggio coerente con i gusti e le esigenze di mobilità espressi oggi dal mercato e in linea con l’evoluzione del marchio”, ha dichiarato Cappellato.

Da Melfi a Pomigliano, in arrivo la piattaforma E-Car. Grazie alla produzione di questa vettura – che si aggiunge alla Jeep Compass, alla DS N°8 e alla DS N°7 – Melfi conferma il suo ruolo centrale nella strategia industriale di Stellantis. Un ruolo condiviso da tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, ha evidenziato Cappellano, aggiungendo: “Sono certo che, nei prossimi anni, ci offriranno tante nuove occasioni da celebrare. Penso, innanzitutto, all’arrivo della nostra nuova piattaforma E-Car a Pomigliano con cui, a partire dal 2028, porteremo nello stabilimento campano tre nuovi modelli. Penso, poi, alla nuova generazione di veicoli commerciali di grandi dimensioni che arriverà ad Atessa nel 2029. Un investimento da oltre un miliardo di euro nei prossimi cinque anni, con cui garantiamo un futuro solido allo stabilimento abruzzese in un segmento fondamentale per l’industria automobilistica europea. Penso, infine, alla nuova Alfa Romeo, con cui consolideremo ulteriormente l’attività dello stabilimento lucano già alla fine del prossimo anno. Una nuova vettura che ci darà la possibilità di coinvolgere ancora di più la filiera locale. Quelle che ho citato sono solo alcune delle tante scelte fatte per confermare l’Italia nel cuore della nostra strategia globale”, ha concluso il COO.