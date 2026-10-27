Cappellano (Stellantis): «La Ue si è resa conto che qualcosa deve cambiare. Ora regolamentazioni più flessibili»

«Oggi l'industria dovrebbe viaggiare con un certo livello di elettrificazione a circa il 20-22%, il mercato è circa all'11-12%, quella differenza significherebbe multe per tutta l'industria. I costruttori europei stanno offrendo veicoli commerciali elettrici al costo dei diesel perdendo soldi». Lo ha affermato Emanuele Cappellano, responsabile per l’Europa allargata di Stellantis, intervenendo durante il Forum economico Moneta. «Il tema è molto sensibile, l'Ue si è resa conto che qualcosa deve cambiare». Ora si parla di «regolamentazioni più flessibili» e altre regole con cadenze più morbide e misure che comprendano «la neutralità tecnologica».

Entro l'anno prossimo «vedremo se le nuove regole saranno approvate», ha aggiunto Cappellano. Nel confronto con la tecnologia asiatica e cinese, l’industria europea dell’auto conserva punti di forza «distintivi», secondo Cappellano, che ha riconosciuto che intorno alla tecnologia cinese e asiatica c’è oggi “molto dibattito”. Tuttavia, ha invitato a guardare anche ai vantaggi competitivi europei. “In Europa l’industria ha sicuramente punti di forza ancora molto distintivi”, ha spiegato. Tra questi ha citato i «brand, la storia dei marchi», ma anche la «ricerca e sviluppo», l’educazione e un tessuto industriale ancora molto forte.