Garantire «la continuità produttiva di cui l’Italia ha bisogno diventa una sfida quotidiana» in una fase segnata da forti pressioni geopolitiche e trasformazioni strutturali del mercato. Lo ha affermato Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, intervenendo all'assemblea dell'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) in corso a Verona. Secondo il top manager, il perimetro industriale in cui opera il gruppo è sottoposto a una triplice pressione:

Fattori geopolitici: tensioni e instabilità che generano costi significativi lungo le catene del valore. Concorrenza estera: un mercato sempre più competitivo, spinto anche dalla presenza crescente di vetture importate. Transizione elettrica: il passaggio all'elettrico comporta un ulteriore incremento dei costi industriali e di adattamento.

I numeri dell'impegno di Stellantis in Italia Nonostante un quadro complesso e caratterizzato da variabili in continua evoluzione, Stellantis ha ribadito la volontà di sostenere il tessuto produttivo e la filiera nazionale, richiamando i principali impegni industriali e finanziari del gruppo nel Paese:

Indicatore / Ambito Dettaglio dell'impegno Orizzonte temporale

Ricerca e sviluppo (R&S) Oltre 5 miliardi di euro destinati ad attività di ricerca e sviluppo Prossimi 5 anni

Gamma produttiva 14 modelli attualmente prodotti in Italia, con l'aggiunta di altri 9 modelli Entro il 2030

Indotto e fornitori Oltre 7 miliardi di euro all'anno di acquisti presso fornitori italiani Su base annua

Il ruolo di istituzioni, enti locali e filiera

Nel suo intervento all'assemblea dei Comuni, Cappellano ha sottolineato che il gruppo avverte pienamente la responsabilità legata alla tenuta industriale italiana, ma ha avvertito che la sostenibilità di lungo periodo non può gravare su un solo soggetto:

«Noi sentiamo tutta la responsabilità di questa sfida. Ma una presenza industriale di lungo termine richiede l’impegno di tutti gli attori coinvolti. Solo attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti locali, infatti, potremo affrontare al meglio le tante sfide che l’industria italiana ed europea hanno davanti a sé».

Il richiamo ai Comuni e alle istituzioni locali si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche industriali, sulle infrastrutture a supporto della mobilità e sulle condizioni necessarie per preservare occupazione, investimenti e competitività dell'intera filiera automotive italiana ed europea.