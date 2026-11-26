Accanto al fronte europeo, l’Italia deve intervenire con decisione a livello nazionale puntando su due leve decisive: il contenimento del costo dell’energia e la semplificazione dei processi amministrativi. È quanto ha sostenuto Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, intervenendo all'assemblea dell'Anci a Verona.

Il nodo energia: +57% in un anno negli stabilimenti italiani. Sul fronte energetico, il manager ha richiamato un tema che incide direttamente sui bilanci aziendali e sulle amministrazioni locali, portando i dati registrati dal gruppo sul territorio nazionale: Settembre 2026: 287 euro/MWh negli stabilimenti italiani di Stellantis. Settembre 2025: 183 euro/MWh nello stesso mese dell'anno precedente.

Variazione: un rincaro del +57%. «È un aumento drammatico, che rende insostenibile il divario che ci separa da altri Paesi, non solo quelli europei. Pur apprezzando le iniziative portate avanti dal Governo, tra cui il recente “Decreto Bollette”, resta urgente intervenire per abbassare in maniera strutturale i costi energetici. Solo così sarà possibile preservare l’attrattività industriale del Paese e dei nostri territori».

Iter autorizzativi, impianti verdi e l’appello ai sindaci. Accanto al caro energia, Cappellano ha segnalato come i tempi burocratici e approvativi faticano a stare al passo con una competizione globale sempre più serrata. A titolo di esempio, il dirigente ha citato i progetti avviati da Stellantis per ridurre la dipendenza energetica e l’impatto ambientale tramite impianti fotovoltaici e produzione di biometano all'interno di alcuni stabilimenti: iniziative che, a suo dire, incontrano talvolta resistenze o letture parziali del loro valore per le stesse comunità locali, con il rischio di allungare i tempi, far lievitare i costi o bloccare i percorsi. Da qui la proposta di un «patto» tra pubblico e privato per tutelare investimenti, occupazione e decarbonizzazione urbana, accompagnata da un invito rivolto direttamente ai sindaci a collaborare con il gruppo per obiettivi condivisi.