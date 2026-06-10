Cappellano (Stellantis): «L'Europa acceleri l'elettrificazione a prezzi accessibili. Serve approccio ad hoc su veicoli commerciali leggeri»

«L'Europa deve accelerare l'elettrificazione a prezzi accessibili: i super-crediti per i veicoli elettrici di piccole dimensioni e per quelli prodotti in Europa sono uno strumento fondamentale per incrementare la domanda e garantire un'adozione di massa». Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, all'Automotive News Europe Congress a Bruxelles.

«Un solido quadro normativo per il 'Made in Europe' è fondamentale per creare condizioni di parità efficaci per tutti gli operatori del mercato europeo, tutelando i posti di lavoro e la produzione, e rafforzando la competitività e la resilienza del settore» ha anche sottolineato Cappellano. Quanto ai veicoli commerciali leggeri il manager di Stellantis ha ribadito che «richiedono un approccio normativo specifico: la media quinquennale, obiettivi realistici e la massima flessibilità sono essenziali per evitare di penalizzare le pmi e per consentire una transizione praticabile verso una mobilità a zero emissioni».

«I veicoli commerciali leggeri richiedono un approccio normativo specifico: la media su cinque anni, obiettivi realistici e piena flessibilita sono essenziali per evitare di penalizzare le PMI e consentire una transizione sostenibile verso la mobilita a emissioni zero». Lo ha detto Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer for Enlarged Europe & European Brands di Stellantis all'Automotive News Europe Congress a Bruxelles.