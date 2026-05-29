Cappellano: «Target 100mila unità per 500 ibrida a Mirafiori dipende dal mercato. A Pomigliano 2 modelli E-Car»

«Per Mirafiori la missione produttiva è quella attuale, poi vedremo se ci saranno altri sviluppi. Al momento confermiamo il piano attuale, la continuità produttiva di 500 elettrica e 500 ibrida. A Mirafiori non ci sarà alcuna riduzione della capacità produttiva». Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Torino. Sul target delle 100.000 unità indicato per la 500 ibrida a Mirafiori, Cappellano ha spiegato che «dipende dalla dinamica di mercato. Non so dire se raggiungeremo l'obiettivo». «Mirafiori non è semplicemente una linea di produzione di un modello, si sta gradualmente trasformando in un hub con attività molto diverse tra loro; circular economy, il battery tech center, l'headquarter europeo con la palazzina centrale che dovremmo riaprire nel 2027. Ci sono i cambi e-Dct per l'Europa che rappresentano un asset su cui stiamo spingendo.

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano "avrà almeno due modelli sulla nuova piattaforma E-Car, oltre alla Pandina che andrà fino al 2030". Lo ha detto Emanuele Cappellano, chief operating officer della regione Enlarged Europe di Stellantis parlando con i giornalisti allo stabilimento di Mirafiori, a Torino, senza specificare quali saranno i brand coinvolti. All’Investor Day per la E-Car erano stati indicati come brand Fiat e Citroen, ma non era stato specificato dove saranno prodotti i nuovi modelli. "Stiamo valutando tutte le opzioni sul tavolo con l'obiettivo di essere veloci nello sviluppo, di essere competitivi sulle piattaforme e di avere la sicurezza di utilizzare la capacità disponibile al massimo. Se lo faremo con investimenti diretti o attraverso partnership è da vedere, va bene in entrambi i modi", ha detto Cappellano.

Guardando alle altre fabbriche, Cappellano ha sottolineato che per Alfa Romeo sono previsti un nuovo C-Suv a Melfi su piattaforma Stla Medium e una hatchback di segmento C su Stla One. “Stiamo rinnovando tutte le vetture di gamma, abbiamo anche un progetto speciale “sulla linea della 33 Stradale”, ha spiegato, assicurando che Giulia e Stelvio “vanno in continuità per come sono oggi, con aggiornamenti di prodotto in futuro, non abbiamo intenzione di ridurre la gamma di Alfa Romeo eliminando Giulia e Stelvio”. Sul segmento D, “ne parleremo entro dicembre”.