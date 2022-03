Carburanti, anche in Usa aumenti a raffica. «Prezzo della benzina a Los Angeles si avvicina a 6 dollari al gallone

LOS ANGELES- Il prezzo medio della benzina self-service al gallone nella contea di Los Angeles, la contea più popolosa degli Stati Uniti, è aumentato di 1,6 centesimi domenica ad un livello record di 5,982 dollari, il suo 26° aumento consecutivo. Il prezzo medio della contea di Orange è aumentato di 2,3 centesimi ad un livello record di 5,945 dollari, il suo 29° aumento consecutivo. Nel frattempo, nella vicina contea di Ventura e nella contea di San Diego di Los Angeles nel sud della California, il prezzo medio della benzina regolare self-service a gallone è salito rispettivamente a 5,946 dollari e 5,912 dollari. In tutto lo stato, nelle quattro contee di Mono, Trinity, Inyo e San Luis Obispo, il prezzo medio della benzina ha superato i 6 dollari domenica.

Nella contea di Mono, nota per il prezzo più caro nel Golden State, il prezzo è salito a 6,481 dollari, 0,634 dollari più alto del prezzo medio nello stato. I maggiori aumenti sono il risultato del rimbalzo dei prezzi del greggio causato da una mancanza di impegno da parte dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) per aumentare i livelli di produzione nonostante le richieste dell’amministrazione Biden, così come un problema di fornitura derivante dalla raffineria Torrance PBF che ha problemi nel riavviare un’unità chiave che è andata fuori linea dopo un’interruzione di corrente del 6 marzo, secondo Marie Montgomery, una specialista di pubbliche relazioni con l’Automobile Club della California del Sud.