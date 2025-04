Carburanti, ancora ribassi per benzina e diesel: verde in modalità self a 1,761 euro/litro. Diesel a 1,658

Quotazioni internazionali dei raffinati sostanzialmente stabili, nuovi ribassi sulla rete carburanti italiana. A muoversi sono IP e Q8, scese di 1 centesimo sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. In calo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che toccano i nuovi minimi dell'anno. Nel dettaglio i dati dell'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 dell'8 aprile, elaborati da QE, vedono il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,761 euro/litro (1,766 la rilevazione del 7 aprile), con le compagnie tra 1,752 e 1,766 euro/litro (no logo 1,756).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,658 euro/litro (rispetto a 1,664), con i diversi marchi tra 1,643 e 1,669 euro/litro (no logo 1,651). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,904 euro/litro (1,910 il valore del 7 aprile), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,841 e 1,973 euro/litro (no logo 1,814). La media del diesel servito è 1,802 euro/litro (contro 1,809), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,735 e 1,876 euro/litro (no logo 1,709). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,742 e 0,758 euro/litro (no logo 0,731). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,490 a 1,553 euro/kg (no logo 1,505).