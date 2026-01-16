Carburanti, arrivano i rincari. Si inverte la tendenza al ribasso che durava dal 26 novembre. Benzina self a 1,636 euro al litro

Come era previsto si riversano questa mattina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lo rileva Staffetta quotidiana spiegando che si inverte così una tendenza al ribasso che, fatta eccezione per l'aumento dell'accisa sul gasolio dal primo gennaio, durava dal 26 novembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,636 euro al litro (+3 millesimi, compagnie 1,638, pompe bianche 1,631), diesel self service a 1,665 euro al litro (+4, compagnie 1,672, pompe bianche 1,651).

Benzina servito a 1,778 euro al litro (+2, compagnie 1,817, pompe bianche 1,703), diesel servito a 1,804 euro al litro (+2, compagnie 1,848, pompe bianche 1,721). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,395 euro al chilogrammo/kg (-1 millesimo, compagnie 1,412, pompe bianche 1,382), Gnl 1,212 euro/kg (+1, compagnie 1,212 euro al chilogrammo, pompe bianche 1,212 euro al chilogrammo). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,729 euro/litro (servito 1,994), gasolio self service 1,769 euro/litro (servito 2,035), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,485 euro/kg, Gnl 1,255 euro/kg.